SANTA MARINELLA – Ieri mattina il Comitato per la Difesa della Passeggiata ha iniziato una raccolta firme contro la delibera nella quale si annuncia un partenariato pubblico privato per affidare la ristrutturazione della Passeggiata al Mare e la gestione dello stabilimento balneare sottostante. “Un progetto elaborato dalla Beach Management – dicono dal Comitato - che ha gestito negli ultimi tre anni la spiaggia comunale. Dopo tre anni di impegni non mantenuti, di progetti farsa e di un bando pubblico altrettanto farsesco, il Comune è ritornato nuovamente in possesso della struttura pericolante ed inagibile come nel 2022. Come mai il bene è ancora da ristrutturare dopo tre anni di affidamento? Questa è la domanda a cui non viene data risposta, né viene ben spiegato come e chi abbia sbagliato. Il Comitato ritiene che sia stato un errore affidare la ristrutturazione di un bene storico-architettonico risalente agli anni ‘30, tutelato dalla Soprintendenza, non a dei professionisti del recupero e restauro conservativo ma ad un gestore balneare. Benissimo quindi un bando europeo indetto dal Comune ma per la sola ristrutturazione. Se i gestori delle spiagge di Santa Marinella si consorziassero invece per la sola gestione dello stabilimento “La Perla”, partecipando ad un bando pubblico sulla base di servizi di qualità, sostenibilità ambientale, inclusività sociale, sarebbe una buona notizia. I 18 anni previsti per la ristrutturazione tengono conto del ritorno economico che il gestore privato deve garantirsi dopo un investimento stimato sui 2,3 milioni di euro. Ma se l’investimento fosse pubblico, con un impegno di spesa largamente sostenibile come ammette lo stesso Sindaco, i tempi della ristrutturazione si ridurrebbero drasticamente. Nel frattempo il Comune potrebbe continuare a riscuotere il canone dalla concessione garantendosi un’entrata fondamentale per l’amministrazione, dopo anni di sacrifici ed esosi tributi. Le firme che il Comitato intende raccogliere sono dunque a sostegno di una proposta trasparente, economica e vantaggiosa per il pubblico. I cittadini ora, per la terza volta, si mobilitano per la Passeggiata. Fino ad oggi hanno dimostrato di aver avuto ragione”.

