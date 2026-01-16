TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia ha ottenuto 530mila euro di finanziamenti ministeriali destinati a interventi di miglioramento degli edifici scolastici.

Le risorse permetteranno la realizzazione di tre importanti opere, finalizzate a garantire maggiore sicurezza, funzionalità e tutela degli spazi frequentati quotidianamente da studenti, docenti e personale scolastico.

Nel dettaglio, 200mila euro saranno destinati all’impermeabilizzazione del tetto della sede centrale dell’istituto comprensivo “Ettore Sacconi”, prospiciente via Guglielmo Marconi; ulteriori 200mila euro finanzieranno il rifacimento del muro di contenimento situato sotto la circonvallazione “Vincenzo Cardarelli”, in prossimità del plesso “Dasti”; infine, 130mila euro saranno impiegati per l’installazione di una scala antincendio al padiglione “Bonelli” della scuola primaria.

«Gli interventi finanziati rispondono a esigenze concrete – afferma l’assessore ai lavori pubblici Sandro Celli -. Si tratta di opere che permetteranno di migliorare significativamente la sicurezza degli edifici scolastici e delle aree limitrofe. Continuiamo a lavorare per intercettare risorse e dare risposte puntuali alle necessità del patrimonio pubblico».

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco Francesco Sposetti: «L’ottenimento di questi fondi ministeriali rappresenta un risultato importante per Tarquinia e per la sua comunità scolastica. Investire sulla sicurezza delle scuole significa investire sul futuro dei nostri ragazzi, garantendo ambienti adeguati, sicuri e funzionali. È il frutto di un lavoro attento di programmazione e di una costante interlocuzione a tutti i livelli istituzionali».

