CIVITAVECCHIA – Sono già terminate le operazioni di sbarco dei 57 migranti arrivati in porto questa mattina alle 5,40 circa a bordo della Ocean Viking. In poco più di due ore Asl Roma 4, Croce rossa italiana e Protezione Civile hanno concluso i controlli sanitari e l’accoglienza ai migranti, tra cui ci sono anche 16 minori non accompagnati. Sul posto anche l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei che si è occupata insieme ai suoi uffici di trovare un alloggio temporaneo ai minori, già collocati presso altre strutture dove saranno trasferiti a breve. Le forze dell’ordine si stanno occupando dell’identificazione dei migranti che la nave della Sos Mediterraneè ha tratto in salvo al largo della Libia in due differenti operazioni di salvataggio. Non sono state rilevate emergenze sanitarie e, al momento, non si è reso necessario alcun ricovero.

