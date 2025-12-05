FIUMICINO - Wizz Air ha annunciato una nuova rotta da Roma Fiumicino a Kosice, seconda città della Slovacchia per popolazione.

Il nuovo collegamento opererà 2 volte a settimana, il martedì e il sabato, con il primo volo previsto per il 31 marzo 2026.

La nuova rotta sarà operata da aeromobili Airbus A321neo.

«Il lancio della nuova rotta Roma Fiumicino–Kosice è un nuovo importante tassello nella nostra strategia di crescita nella capitale e nel paese – commenta Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air – L’Italia rimane il nostro mercato più grande per numero di passeggeri trasportati e Roma Fiumicino è il cuore di questo successo.

Nella nostra base abbiamo un team di oltre 570 colleghi pronti a offrire ogni giorno ai viaggiatori un servizio eccellente e con i più alti standard di qualità».

Dopo i recenti annunci dell’arrivo del 14esimo aeromobile nella base e l’aumento delle frequenze su rotte popolari come Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia, Roma Fiumicino è ancora una volta al centro delle operazioni della compagnia. L’aeroporto della capitale è infatti la più grande base della compagnia nel paese, con oltre 570 dipendenti diretti e un network di 61 rotte che servono 26 Paesi. Wizz Air ha già operato quest’anno oltre 29.000 voli da e per Fiumicino, trasportando più di 6,2 milioni di passeggeri (+4,6% rispetto all’anno scorso) con un tasso di completamento medio del 99,8%.

Il tasso di partenze in orario è aumentato del 15,8%. Dall’inizio delle operazioni, Wizz Air ha accolto oltre 26,5 milioni di passeggeri da e per Roma e solo quest’anno la compagnia aerea offre più di 7,5 milioni di posti nella capitale italiana (+2,0% rispetto al 2024).

In totale, in tutta Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi con una flotta di 29 aeromobili Airbus A321neo, servendo 26 aeroporti nel Paese.

Nel 2025, la compagnia aerea ha trasportato oltre 19,4 milioni di passeggeri (+8% rispetto allo stesso periodo del 2024), operando oltre 88 mila voli da e per il Paese con un tasso di completamento del 99,8%.

Pochi giorni fa la compagnia aerea ha celebrato il raggiungimento del 250° aereo in flotta, segnando una tappa fondamentale nel viaggio verso l’obiettivo di 500 aeromobili.`