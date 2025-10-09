CERVETERI - Si è ufficialmente insediato il nuovo Collegio dei revisori del Comune. A presiederlo, il dottor Maurizio Ferri, affiancato dalle colleghe Arianna Camellini e Monica Fortini. A dare loro il benvenuto, insieme al segretario generale e ai dirigenti, la sindaca Elena Gubetti. «È un organo fondamentale all'interno dell'Amministrazione comunale - dichiara Gubetti - sono loro infatti che controllano la correttezza del bilancio dell'Ente, esprimendo pareri fondamentali sul bilancio e il rendiconto annuale. Come noto e come previsto dal regolamento, il Presidente viene eletto dal consiglio comunale, mentre gli altri due componenti sono a sorteggio: ho avuto modo di poter parlare e fare un incontro iniziale con loro e sono certa che la loro professionalità e competenza in materia rappresenterà un validissimo punto di riferimento per le future azioni». Parola anche all’assessore al Bilancio. «Auguro al nuovo Collegio un buon lavoro – aggiunge Alessandro Gazzella – siamo chiaramente a loro completa disposizione per ogni approfondimento e ogni incontro per fare in modo che le attività dell’Ente possano proseguire in maniera corretta, a norma di legge e spedita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA