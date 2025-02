CEVETERI – Il ponte pedonale sullo Zambra e due anelli di ciclabile: un percorso in via del Bagolaro verso via Fontana Morella, l’altra che si collegherà a via Benedetto Marini. Nuovi fondi per i progetti “Green” delle frazioni balneari di Cerenova e Campo di Mare e sono quelli messi nel bilancio preventivo nell’ultimo e ormai celebre consiglio comunale in cui la maggioranza si è ricompattata votando la manovra e dando vita al Gubetti-bis con la squadra di governo nuova. Spicca rispetto ad altri il ponte pedonale che sarà costruito sul fosso Zambra e unirà le due frazioni di Campo di Mare e Furbara fino alla località denominata Scoglietti, al confine con Santa Severa. Gli interventi costeranno circa mezzo milione. Tutto è stato messo nero su bianco sul documento su cui ha lavorato Alessandro Gnazi, ex assessore al Bilancio ora ad Ambiente e Igiene. «Riguardo alla passerella pedonale – spiega Gnazi, nuovo assessore all’Ambiente – c’è da dire che è un piano ambizioso che potrebbe anche riguardare la Regione Lazio. In pratica non è da escludere possa essere finanziato dalla Pisana per il discorso della mega ciclabile interregionale di cui si è parlato molto in questi ultimi anni. Vedremo, l’importante è che la struttura diventerà finalmente realtà unendo le due sponde».

La giunta comunale punta pure sulla mobilità sostenibile approvando altre opere. In particolare il tratto della ciclopedonale che andrà a collegare la ciclovia di via Benedetto Marini con via Fontana Morella. Con una somma di 502mila euro si completerà il circuito di Cerenova che però ha trovato la resistenza di molti residenti per via dei sensi di marcia invertiti, dei parcheggi smantellati e degli incroci considerati a rischio. Il secondo tracciato invece si realizzerà con ulteriori 200mila euro in via del Bagolaro sempre in direzione di via Fontana Morella verso il monumento naturale di Torre Flavia. Da risolvere qui però ci sono i crateri che mettono a dura prova la pazienza degli automobilisti. Sarà compito del Granarone trovare pure dei fondi per sistemare la strada che in certi punti sta franando.

