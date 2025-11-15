CERVETERI – Un contributo di 5mila euro per la realizzazione del tradizionale Presepe Vivente, una delle manifestazioni più attese, sentite, partecipate e ricche di storia della città. È quanto si è aggiudicato il comune etrusco, che ha partecipato con successo all'avviso pubblico regionale per la promozione di tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari per l'anno 2025. «Prosegue il lavoro organizzativo e di preparazione al Natale da parte della nostra Amministrazione – ha dichiarato Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura – nei giorni scorsi ci è stato ufficializzato il finanziamento di 30mila euro per la realizzazione delle luminarie e ora questi ulteriori 5mila euro. Una tradizione di Cerveteri, che vede coinvolte tantissime realtà e altrettante persone e che sempre ci regala grandi emozioni. Aspetto che mi fa piacere sottolineare, è che quest’anno abbiamo ottenuto un contributo anche maggiore rispetto al passato: una testimonianza ulteriore sulle capacità che ha il nostro Ente ed hanno i nostri uffici nel partecipare agli avvisi pubblici e nell’aggiudicarsi fondi extra-comunali». I preparativi non si fermano. «Come già detto – prosegue Cennerilli – stiamo continuando a lavorare per la pubblicazione del calendario degli eventi del Natale Caerite e il Presepe Vivente è certamente uno di quegli appuntamenti che da sempre ci rende comunità e capaci di richiamare davvero tante persone in città».