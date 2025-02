MONTEFIASCONE - Lutto a Montefiascone e a Bergamo per la morte di Giuseppe Fucili, 90 anni, ex parroco della Tuscia. Si era trasferito al nord e la parrocchia di Bergamo lo aveva accolto come sacerdote. Per 62 anni, don Giuseppe Fucili ha svolto il ministero sacerdotale con dedizione e vicinanza ai fedeli.

Sui social, pioggia di cordogli per il prete conosciuto e benvoluto da tutti. «La gratitudine della nostra chiesa diocesana per il lungo ministero svolto in diocesi si traduce ora in preghiera perché il Signore gli conceda il premio riservato ai suoi servi fedeli», scrive la diocesi di Viterbo.

Originario di Brusaporto, nel Bergamasco, i funerali si terranno venerdì 7 febbraio alle ore 15,30 presso la parrocchia di Santa Margherita della sua città natale. Il feretro sarà tumulato nel cimitero di Santo Stefano degli Angeli a Bergamo.

