SANTA MARINELLA – Continuano gli interventi dei rappresentanti politici del Comune, che accusano la presidentessa del Consorzio Prato del Mare, di boicottare la costruzione dell’asilo nido comunale che è in corso d’opera nel nuovo quartiere a nord di Santa Marinella.

In merito alla realizzazione del primo asilo nido della città, previsto in zona Prato del Mare, il presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Minghella si rivolge direttamente alla presidentessa del Consorzio Donatella Mazzenga.

“Non voglio far polemica fine a sé stessa – spiega Minghella - ma voglio esprimere una valutazione di tipo politico.

La “sindaca” di Prato del Mare, ha deciso che lì non vuol far costruire un asilo nido comunale, finanziato da fondi pubblici.

Voglio precisare che noi consiglieri Comunali, legittimamente eletti dai cittadini di Santa Marinella, ogni qualvolta abbiamo necessità di incaricare un legale per rappresentare il Comune in una causa, sottoponiamo una delibera alla Giunta che incarica un professionista. Spendere dei soldi pubblici, per noi, è sempre una valutazione concordata dalla giunta e dal Sindaco, che sono rappresentanze nel Consiglio Comunale eletto dai cittadini. Viceversa, accade che Mazzenga dia incarico ai legali, scelti a suo piacimento e discrezione. Inoltre, non si cura di consultare alcun membro del Consorzio, a cui chiedere se un asilo per bambini da zero a tre anni può essere un servizio utile alla cittadinanza o ai tanti abitanti della zona.

A sua discrezione, quindi, la presidentessa, impugna il progetto, non curandosi del parere dei consorziati, né tanto meno dei bisogni oggettivi dei residenti di Prato del Mare e di tutta la città”.

“Credo – conclude Minghella – che la Mazzenga non può essere la persona che decide se un asilo possa, o meno, essere realizzato su un territorio comunale”.

