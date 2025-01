SANTA MARINELLA - Il Comune ha ottenuto un ingente finanziamento di mezzo milione di euro per costruire una nuova mensa anche all’istituto Carducci di piazzale della Gioventù. E’ questo il nuovo traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale impegnata, ormai da oltre sei anni, in una azione di totale riqualificazione di tutta l’edilizia scolastica cittadina.

I finanziamenti sono frutto dell’impegno dagli uffici competenti, tecnici e amministrativi che hanno lavorato per reperire fondi presentare domande e progettare nuove infrastrutture ed opere pubbliche.

Nello specifico, quest’ultimo contributo ottenuto di recente, permetterà la costruzione del refettorio che servirà tutti gli studenti del vasto edificio scolastico che diventerà un istituto modello. Sono in fase di ultimazione anche le opere per la realizzazione, sempre a poca distanza dall’istituto Carducci, con le nuove aule destinate ad ospitare i bambini della scuola dell’infanzia in modo da soddisfare al meglio tutte le esigenze delle famiglie di Santa Marinella. Un’aula sarà un locale polifunzionale, che potrà pertanto ospitare attività ludiche, didattiche e ricreative, e questo permetterà di implementare ancora i servizi offerti agli studenti dell’istituto comprensivo di Piazzale della Gioventù.

“Ma l’elenco delle opere che stiamo eseguendo è davvero molto lungo anche se nell’immediato riveste grande importanza - afferma il sindaco Pietro Tidei - un ulteriore finanziamento di 500mila euro, destinato alla manutenzione delle strade, si andrà ad aggiungere a quello già ottenuto in passato. In totale, nel settore del rifacimento e della messa in sicurezza della viabilità, sarà impiegato un milione di euro”. Tra le notizie che di sicuro riscuoteranno consensi tra la popolazione è la conferma che entro il prossimo mese di giugno, sarà ultimato il totale restyling del Palazzetto dello Sport, mentre a maggio inizierà la fase finale di interventi per la nascita della nuova piscina comunale. Infine, un altro progetto destinato a migliorare la qualità della vita anche nel settore dell’assistenza sanitaria sul territorio, riguarda l’avvio dei lavori per la realizzazione del primo Ospedale di Comunità di Santa Marinella. La Asl Rm 4, ha già consegnato alla ditta appaltatrice l’area e l’edificio di via Rucellai. “Stiamo dimostrando come, attraverso un impegno costante, questa amministrazione stia concretamente portando avanti tutti i progetti in essere – conclude Tidei - tra tre anni e mezzo, al termine del nostro mandato elettorale, saranno i cittadini a giudicare, e sono certo che sapranno valutare, e nel caso premiare, l’operato dell’attuale governo cittadino”.

