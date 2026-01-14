TARQUINIA – Il nuovo anno si apre sotto il segno della cultura etrusca. Al Teatro Rossella Falk di Tarquinia è stato presentato oggi lo spot “Via Etrusca”, un progetto di comunicazione e promozione culturale, realizzato dalla società Skylab (uno degli associati della Dmo Etruskey), che racconta con immagini suggestive e uno stile contemporaneo il patrimonio del sito Unesco comprendente le necropoli della Banditaccia a Cerveteri e dei Monterozzi a Tarquinia.

Ad interpretare lo spot, immersa nella magica atmosfera del territorio etrusco, è stata la celebre attrice Maria Grazia Cucinotta, che ha preso parte all’evento tra il grandissimo entusiasmo del pubblico.

Dopo la presentazione ufficiale, la signora Cucinotta si è recata al Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia presso Palazzo Vitelleschi, dove ha voluto manifestare il suo sostegno alla candidatura della città e degli altri comuni associati alla Dmo Etruskey al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, augurando pubblicamente il successo del progetto “La Cultura è volo”, che intreccia radici storiche e visione futura. In video la Cucinotta ha voluto sottolineare a chiare parole: «Per me Tarquinia ha già vinto».

Accanto e insieme alla Città di Tarquinia, comune capofila, sono scesi in campo i comuni che, appunto come Tarquinia, fanno già parte della rete della Dmo Etruskey: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella, Tolfa.

Una candidatura che vuole portare l’eredità etrusca nel futuro, sostenendo la valorizzazione di questo straordinario patrimonio identitario.

Lo spot “Via Etrusca” sarà presentato anche a Cerveteri il prossimo 20 gennaio, lo stesso giorno in cui sarà resa nota la lista dei 10 progetti finalisti per il titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2028”.

L’amministrazione comunale e i cittadini di Tarquinia restano intanto con il fiato sospeso in attesa dell’ultimo step per il raggiungimento dell’auspicato traguardo.

