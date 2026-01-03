CERVETERI – “Il treno fermerà alla stazione di Cerveteri-Ladispoli”. Sono passati 21 anni dalla nuova denominazione dello scalo in Ladispoli-Cerveteri, ma l’annuncio non è mai stato modificato e così sui regionali all’interno degli scompartimenti continua a mandare in tilt i turisti a bordo. Insomma, la voce registrata è sempre la stessa nonostante il nome della stazione sia cambiato. Fu una lunga battaglia dei ladispolani che riuscirono nell’11 dicembre del 2005 nell’intento di raggiungere questo obiettivo. La nuova designazione da Cerveteri-Ladispoli a Ladispoli Cerveteri arrivò anche grazie l’impegno dell’ex sindaco, Gino Ciogli. Dunque rivalità risolta con i cugini etruschi, però i disagi restano per migliaia di persone. E non sono soltanto inglesi, americani, spagnoli e tedeschi ad andare in confusione rischiando di non scendere in tempo come accaduto l’altro giorno con dei vacanzieri che sono arrivati, per sbaglio, alla stazione di Cerenova. Insomma, sulla linea Fl5 il tempo sembra non essere passato.