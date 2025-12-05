FIUMICINO - Si è svolto in questi giorni un incontro tra l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi statali del territorio, dedicato a fare il punto sugli interventi ordinari e straordinari di competenza del Comune. All’incontro erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, il presidente della commissione Lavori Pubblici, Roberto Feola, i tecnici e dirigenti comunali coinvolti nella gestione delle manutenzioni scolastiche.

Durante la riunione sono state affrontate criticità, priorità e programmazione degli interventi in corso e di quelli previsti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza, decoro e funzionalità in tutti i plessi scolastici.

Tra i temi trattati anche la situazione del cornicione caduto recentemente all’ingresso della scuola primaria G.B. Grassi di Fiumicino. I tecnici hanno illustrato la ricognizione già effettuata e comunicato che i lavori di messa in sicurezza e ripristino inizieranno a breve, una volta completate le procedure previste. Si tratta di un intervento complesso che richiede tempi tecnici specifici, già avviati dall’amministrazione.

Ringrazio i dirigenti scolastici per la collaborazione e per il confronto costruttivo. La sicurezza delle nostre scuole è una priorità e stiamo lavorando con impegno per garantire interventi puntuali sia sulle manutenzioni ordinarie, sia su quelle straordinarie.- sottolinea l’assessore. – Con questo incontro confermiamo la volontà dell’Amministrazione di mantenere un dialogo costante con gli istituti e di aggiornare periodicamente le scuole sull’avanzamento di tutti gli interventi programmati».

