TARQUINIA - Pina Irace, autrice, narratrice, attrice, formatrice e membro Icwa (Italian Children’s Writers Association) sarà ospite di Prime pagine a colori, con due giornate alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, dedicate alla promozione della lettura e all’educazione all’immaginario, attraverso incontri e laboratori.

Il 16 gennaio 2026, alle 17, Irace terrà l’incontro di formazione dal titolo “Il libro è un seme. Strategie per affezionarsi alla lettura e dar vita ai libri”, che propone un percorso di approfondimento e analisi di albi illustrati, finalizzato all’elaborazione di idee e tecniche per consolidare il legame tra bambini, adulti e libri. Attraverso la lettura ad alta voce, il libro diventa uno spazio visibile per gli ascoltatori, in cui le parole si trasformano in personaggi, immagini, oggetti, silenzi ed emozioni.

È stimolo per attività di manipolazione, occasione per raccontare e raccontarsi, soggetto di restituzioni teatrali, ispirazione per il gioco individuale e di gruppo, fino a trasformarsi in audiolibro o persino in giocattolo. Il 17 gennaio 2026 la narratrice terrà due laboratori per bambini dai 3 e i 6 anni.

Alle 10,30, condurrà “Teatri d’inchiostro” (3-6 anni) che sarà articolato in due momenti: una fase di ascolto, con la lettura di testi selezionati dal panorama della letteratura per l’infanzia, e una fase di azione teatrale, in cui i bambini sperimentano giochi, esercizi e drammatizzazioni per scoprire le proprie potenzialità espressive vocali, mimiche e corporee.

Alle 17,30, presenterà “Racconti con le piume, la coda, le zampe e il naso umido” (2-5 anni): attraverso racconti popolati da creature con zampe, ali, code, peli o spine, Irace guiderà i bambini in avventure divertenti e misteriose, esplorando un regno narrativo che stimola curiosità, immaginazione e relazione emotiva.

Per partecipare ai laboratori, che sono a numero chiuso, occorre la prenotazione scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com, specificando quale laboratorio e l’età del piccolo partecipante.

PRIME PAGINEaCOLORI è la sezione del festival PAGINEaCOLORI dedicata alla promozione della lettura per bambini da 0 a 6 anni, promossa dall’associazione Dandelion APS e vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell). La manifestazione si fonda su una solida rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association (ICWA), le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria e la libreria La Vita Nova.

