TARQUINIA - Moà sarà in concerto al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia venerdì 16 gennaio 2026, alle 21, per presentare “Bouquet”, il suo nuovo progetto discografico.

La serata, che sarà presentata dal giornalista Fausto Pellegrini, vice redattore di Rainews, segna una tappa significativa nel percorso artistico della cantante e musicista, pronta a portare sul palco un lavoro raffinato e profondamente personale.

Scritto e arrangiato insieme a Massimo Moriconi – produttore e storico bassista che ha collaborato con artisti del calibro di Mina, Chet Baker e Fabio Concato – “Bouquet” è un album che intreccia pop e jazz in una forma musicale essenziale e contemporanea. Otto brani, otto storie musicali caratterizzate da una scrittura intima e da arrangiamenti curati, che affrontano temi come la resilienza, la ricerca interiore e la dimensione emotiva, mantenendo una forte coerenza stilistica. L’album è pubblicato dall’etichetta Musa Factory.

Moà, nome d’arte di Martina Maggi, è originaria di Orvieto. Si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a talent show come X Factor e All Together Now. Nel 2021 vince Area Sanremo e nel 2022 conquista il Premio Bianca d’Aponte, confermandosi come una delle voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana. Durante la sua esperienza con l’Orchestra popolare di Ambrogio Sparagna condivide il palco con artisti del calibro di De Gregori, Francesco di Giacomo, Fausto Mesolella, Imany. L’evento è patrocinato dal Comune di Tarquinia. I biglietti sono in prevendita presso l’ufficio informazioni turistiche (Barriera San Giusto, tel. 0766 849282) e on line su ticket.archeoares.it.

