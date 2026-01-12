TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia è stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico “Risorse in Comune”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e finanziato con fondi Pnrr – NextGenerationEU, ottenendo un contributo pari a 78.455,47 euro.

Il finanziamento, intercettato dall’assessorato all’Innovazione, è finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa dell’ente attraverso investimenti mirati in digitalizzazione, nuove tecnologie, strumenti di lavoro e benessere organizzativo, con l’obiettivo di rendere la struttura comunale sempre più efficiente, moderna e orientata ai bisogni di cittadini e imprese.

«Questo finanziamento – dichiara il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti – rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento della macchina comunale. Investire sull’innovazione, sulle competenze e sul benessere organizzativo significa migliorare concretamente la qualità dei servizi e rendere il Comune più vicino ai cittadini, più rapido nelle risposte e più solido nelle sue funzioni».

Sulla stessa linea l’assessore all’Innovazione, Andrea Andreani, sottolinea come «innovare non significhi solo introdurre strumenti digitali, ma ripensare il modo di lavorare della pubblica amministrazione, mettendo al centro le persone, i processi e la qualità del servizio pubblico. La tecnologia è un mezzo strategico per costruire un Comune più semplice, accessibile ed efficiente, capace di generare benessere per l’intera comunità».

L’avviso “Risorse in Comune” si inserisce nella Missione 1 del Pnrr – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa, e sostiene i Comuni nel percorso di trasformazione organizzativa e digitale, puntando sulla valorizzazione del capitale umano e sull’ammodernamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro».

Un ringraziamento particolare va al settore comunale coinvolto, che con professionalità, competenza e spirito di collaborazione ha curato tutte le fasi tecniche e amministrative necessarie all’ottenimento del finanziamento, confermando l’importanza del lavoro di squadra all’interno dell’ente.

L’amministrazione comunale prosegue così nel percorso di innovazione concreta e sostenibile, cogliendo le opportunità offerte dai fondi nazionali ed europei per costruire un Comune sempre più efficiente, moderno e attento al benessere della propria comunità.

