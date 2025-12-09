CAPODIMONTE - Il Comune di Capodimonte ha avviato la procedura per l’alienazione, tramite asta pubblica, dell’ex edificio scolastico di Via Pianora, un immobile di proprietà comunale che in passato ha ospitato la scuola elementare del paese. L’edificio, attualmente libero e inutilizzato, si estende su oltre 1.200 mq di superficie coperta e comprende un’area esterna di pertinenza di circa 1.300 mq, rendendolo un’opportunità interessante per privati o investitori. Dati principali della procedura di vendita. Prezzo a base d’asta: euro 587.000,00; cauzione: euro 58.700,00; rialzo minimo: euro 1.000,00; scadenza per la presentazione delle offerte: lunedì 16 dicembre 2025, ore 12; asta pubblica: giovedì 18 dicembre 2025, ore 10:00 presso la sede comunale. Le offerte devono essere presentate in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Capodimonte. Tutta la documentazione relativa alla procedura è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico – geom. Mauro Manzi al numero 0761 870043 o all’indirizzo email tecnico2@comune.capodimonte.vt.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA