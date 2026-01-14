Nell’ambito della lotta all’immigrazione clandestina la polizia ha rintracciato due stranieri irregolari. È accaduto nella giornata di martedì quando gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, impiegati in servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via Saffi due tunisini di 20 e 29 anni pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. Entrambi, privi di documenti d’identità, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura.

All’esito degli accertamenti di rito, condotti da personale dell’Ufficio Immigrazione, è emerso che uno di loro era stato già espulso e rimpatriato in due precedenti occasioni. Pertanto, è stato arrestato per il rientro illegale in Italia e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il secondo straniero, anch’egli gravato da diversi precedenti in materia di immigrazione, già allontanato e risultato inottemperante, è stato espulso e accompagnato presso il centro di permanenza e rimpatri di Bari per il successivo trasferimento nel paese di origine.

I servizi della Questura di Viterbo finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina proseguiranno anche nei prossimi giorni.