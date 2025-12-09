CERVETERI – «Questi giardini sono avvolti dalle tenebre». Sale la protesta a Cerenova dove da giorni i residenti segnalano la carenza di illuminazione nei pressi del parco Marco Vannini, situato all'ingresso nord della frazione balneare. Da tempo a dire il vero i cittadini denunciano questa situazione perché l'area dedicata ai giochi per i bambini è assente al buio. Il consigliere di opposizione Gianluca Paolacci ha effettuato un sopralluogo dopo essere stato chiamato da alcune mamme per verificare dal vivo le condizioni del parco pubblico che non è fruibile in queste condizioni, tant’è che le famiglie sono costrette a lasciare i figli a casa dopo la scuola. Uno scenario divenuto insostenibile, tra lamentale e rinunce, dopo molti tentativi di fare interventi per dare luce ai giardini. «Chi viene qui dopo le 16.40, non può che rimanere dieci minuti, si fa buio e quindi i bambini non posso giocare – accusa il consigliere Paolacci - . Non capisco come questa area, molto bella, anche attrezzata, sia abbandonata. Così come tutta Cerenova, dove ci sono zone al buio totale, lasciate al proprio destino. Ho ascolta delle mamme, sono molto arrabbiate. Ci sono le associazioni del territorio, ma anche singoli abitanti, che stanno cercando di portare a conoscenza della giunta comunale il problema. Spero si risolvi presto».