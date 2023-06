BOLSENA – Il 16 giugno è stata presentata a Roma, nella sede di Legambiente, la ventitreesima edizione de “Il mare più bello” edizione 2023, la guida di Touring Club Italiano e Legambiente alle migliori località e di mare e di lago.

La guida esamina centinaia di comuni costieri premiando con il massimo del punteggio, le Cinque Vele, chi ha saputo valorizzare, in un contesto di sostenibilità, il rapporto tra i territori e le acque. All’interno della guida è presente una sezione dedicata ai laghi. Con Quattro Vele spicca il comune di Bolsena che si affaccia sul lago omonimo. «Siamo soddisfatti – dichiara il vicesindaco di Bolsena Andrea Di Sorte – di aver ricevuto questo riconoscimento che premia gli sforzi fatti dalla nostra amministrazione in sinergia con Talete. Crediamo che questo sistema di gestione sia virtuoso e abbia risolto alcune criticità che fino a pochi anni fa sembravano impossibili da risolvere. Complimenti alla società idrica che con capacità e competenza si prende cura del nostro lago”.

“È un dato molto importante e rilevante – conferma l’amministratore Unico di Talete Spa Genova – perché premia e valorizza il lavoro delle maestranze del gestore del servizio idrico, che con dedizione favoriscono il corretto funzionamento dell’impianto circumlacuale a tutela della salubrità delle acque». L’azienda, in accordo con i comuni che insistono sul lago, (premiati con tre vele anche Capodimonte e Montefiascone) ha attivato molteplici interventi di manutenzione e rinnovo strumentazioni per agevolare il corretto andamento del delicato servizio. Da poco è entrato in funzione, inoltre, un modernissimo impianto di telecontrollo capace di monitorare, in tempo reale, ogni stazione dell’impianto di depurazione a servizio del lago.

Questo sistema consente di poter effettuare interventi mirati e tempestivi laddove richiesti. «Il rapporto instaurato con l‘azienda idrica – afferma il primo cittadino di Capodimonte Mario Fanelli – si basa su correttezza e fiducia. Sono stati già effettuati diversi interventi migliorativi degli impianti siti nel nostro comune e credo che i risultati in termini di qualità delle acque siano evidenti».

«Un risultato importante – aggiunge il sindaco di Montefiascone Giulia De Santis – per l’intero bacino del lago di Bolsena, una risorsa e una ricchezza per i territori che vi si affacciano che va tutelata e preservata. La sinergia delle amministrazioni locali con il gestore del servizio idrico integrato è fondamentale per questo».