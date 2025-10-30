SANTA MARINELLA - Il nuovo direttore marittimo del Lazio e comandante del porto di Civitavecchia Cosimo Nicastro ha fatto visita nella mattinata di giovedì al Comune di Santa Marinella. Ad accoglierlo nel palazzo comunale il sindaco Pietro Tidei, che ha rivolto i saluti di tutta l'amministrazione comunale. Un colloquio formale e cordiale, in cui si è parlato del territorio e delle sue potenzialità. Il capitano di Vascello era accompagnato dalla sua assistente il capitano di Corvetta Amalia Mugavero.

«Al nuovo direttore marittimo del Lazio esprimo i miei più sinceri auguri per il nuovo incarico, nel segno della piena collaborazione tra Marina Militare, Guardia costiera e amministrazione comunale per la valorizzazione e la salvaguardia delle nostre coste e del territorio», ha affermato il sindaco Tidei, che ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto con passione, dedizione e spirito di sacrificio dal personale della Capitaneria di porto a favore dell’utenza marittima e della comunità.

Il comandante Nicastro ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni marittime e comuni costieri, con particolare attenzione alla sicurezza balneare, alla tutela ambientale e all’ecosistema marino.

Ufficiale di lunga esperienza, Nicastro è entrato nella Guardia costiera nel 1995, ha comandato il porto di Sanremo e ha ricoperto incarichi di rilievo al comando generale di Roma, dove ha gestito anche la comunicazione del corpo, seguendo tra gli altri il caso della Costa Concordia.

Al termine dell'incontro, il sindaco ha omaggiato il comandante Nicastro con una ceramica artistica, che raffigura il castello di Santa Severa.

