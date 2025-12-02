TARQUINIA - Un interessante incontro si è svolto nella mattinata di giovedì presso l’Aula Magna dell’ISS V. Cardarelli con le tutte le classi V dell’istituto tecnici e licei , coordinato dal Prof. Franco Capoccia docente di economia, indirizzo di amministrazione , finanza e marketing in collaborazione con il Capitano Pierluigi Licchetta comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Tarquinia e coadiuvato dall’Avv Paolo Pirani , penalista e il Dott. Sergio Belsanti medico- psichiatra operante al SerD( Servizio Dipendenze)dell’Ospedale di Tarquinia. Una lezione ad ampio spettro con interventi e filmati che hanno reso gli argomenti trattati di più facile comprensione catturando il vivo interesse degli studenti, circa 160, che si sono raccolti nell’Aula Magna per ascoltare i relatori Il Capitano Licchetta ha introdotto il tema della legalità dal punto di vista economico e quello dell’evasione fiscale illustrandone il peso che essa determina sull’economia dello Stato e di conseguenza sui cittadini.

Si è poi soffermato sul ruolo rivestito dal Corpo della GdF quale organo vicino ai cittadini di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche e sui suoi compiti istituzionali ,ponendo l’attenzione in particolare su quello del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti , tema che i collaboratori del comandante ,presenti in aula, hanno successivamente trattato ,sensibilizzando gli studenti sulle problematiche legate al loro utilizzo ,esortandoli a desistere dal farne uso.

Un importante contributo alla lezione è stato quello del Dott. Sergio Belsanti che ha attenzionato gli studenti sulle conseguenze dell’uso di droghe, puntando l’attenzione soprattutto su quelle come la cannabis che spesso è utilizzata dai giovani con grande superficialità , spiegandone gli effetti devastanti sull’organismo determinando delle alterazioni irreversibili in particolare sulle cellule cerebrali , soprattutto se assunte in giovane età ,e non da meno disturbi comportamentali con enormi conseguenze sulla propria vita anche relazionale. Rilevante è stato anche l’intervento dell’Avv. Paolo Pirani che in sinergia con quanto detto dai precedenti relatori ha spiegato regole , diritti ma anche conseguenze rendendo gli studenti consapevoli delle possibili gravi ripercussioni che un agire irresponsabile e spesso superficiale può determinare sulle loro vite precludendogli in primis nei casi più gravi la libertà ma anche futuri sbocchi lavorativi senza contare i risvolti economici e familiari. “Parlare con i giovani di legalità economica e fare prevenzione a scuola anche in materia di uso di sostanze stupefacenti – riferisce il Prof. Franco Capoccia coordinatore dell’iniziativa- significa trasmettere conoscenze attraverso le quali i ragazzi siano in grado di combattere l’illegalità assumendo consapevolezza e responsabilizzandosi su tematiche complesse ma che possono condizionare in maniera negativa e drammatica il loro futuro”.La Dirigente Laura Piroli ringrazia gli illustri relatori che si sono messi a disposizione degli studenti e che hanno concertato un coì importante tavolo di lavoro nell’ ottica di una fondamentale rete di collaborazione tra scuola, istituzioni e forze dell’ordine atta a fare una prevenzione efficace contro ogni tipo di criminalità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA