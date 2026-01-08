Riprendono le attività di “Un gesto che scalda il cuore”, progetto promosso e coordinato dal Comune di Viterbo – assessorato alle politiche sociali - in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo, Caritas diocesana, associazione L’Altro Circolo e Cooperativa Progetto Futuro, per supportare le situazioni di disagio durante la stagione invernale. Ripartono da oggi infatti le uscite serali degli operatori delle associazioni coinvolte nel progetto con una programmazione potenziata e strutturata su tre giorni a settimana: il lunedì (L'Altro Circolo), il martedì (Cooperativa Progetto Futuro) e il venerdì (Croce rossa italiana di Viterbo). Un importante supporto è garantito anche dalla Caritas diocesana, che assicura il servizio mensa serale nei casi in cui gli operatori impegnati nelle attività di strada lo riterranno necessario.

Tra le novità di quest’anno, la presenza di un camper della Croce rossa italiana due volte a settimana in alcuni quartieri cittadini. Il mezzo, una volta arrivato nell’area individuata, sosterà per due ore, offrendo assistenza, informazioni e supporto.

Le uscite sono previste dal 10 gennaio al 31 marzo. In questa fase iniziale il camper sarà il prossimo sabato 10 gennaio, dalle 10 alle 12 in viale Trento, giovedì 15 gennaio, dalle 17 alle 19 a San Faustino, sabato 17 gennaio, dalle 10 alle 12 in zona Riello e giovedì 22 gennaio, dalle 17 alle 19 a Porta Romana. Successivamente si proseguirà con la stessa alternanza, ripartendo da viale Trento il sabato dalle 10 alle 12.

«Anche quest’anno il Comune di Viterbo ha messo in piedi la macchina operativa per monitorare e gestire al meglio quelle situazioni di particolare disagio che vivono sul nostro territorio alcune persone senza fissa dimora – ha affermato la sindaca Chiara Frontini - Un sincero ringraziamento a tutte le associazioni in campo e a tutti gli operatori che ascoltano, informano e indirizzano le persone che vivono in strada verso i servizi e le strutture del territorio a disposizione per tali emergenze sociali. Attraverso questo importante progetto confermiamo il nostro impegno a favore dell’inclusione, della solidarietà e della tutela delle persone più vulnerabili, ribadendo ancora una volta l’importanza del prezioso ruolo del volontariato e del lavoro di comunità».

Ad addentrarsi nei dettagli delle attività è l’assessore alle politiche sociali Rosanna Giliberto, che spiega: «Gli operatori, attraverso le uscite serali, cercano di intercettare le persone che vivono per strada per offrire loro generi alimentari, un pasto caldo, coperte e indumenti. Un gesto che scalda il cuore è coordinato dall’ufficio di Segretariato sociale del Comune di Viterbo, ed è il risultato di una rete solida, competente e profondamente umana. Ringrazio tutte le realtà coinvolte per la disponibilità, la professionalità e lo spirito di collaborazione. Questo progetto dimostra quanto il lavoro condiviso possa fare la differenza per le persone più fragili, soprattutto nei mesi più difficili dell’anno».

«Nei mesi più freddi dell’anno cresce il bisogno di vicinanza, ascolto e attenzione verso chi vive una condizione di fragilità – aggiunge la presidente della Croce rossa di Viterbo, Cristina Bugiotti -. Iniziative come questa nascono dalla consapevolezza che, accanto agli interventi strutturati, è fondamentale esserci, incontrare le persone, offrire una presenza discreta ma costante. La collaborazione con il Comune di Viterbo ci consente di unire forze e sensibilità diverse, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni, con l’obiettivo di non lasciare nessuno solo nei momenti di maggiore difficoltà».

A rafforzare ulteriormente l’azione di rete, la realizzazione di un opuscolo informativo pensato per orientare le persone fragili tra i servizi primari di supporto presenti sul territorio. Lo stesso verrà distribuito all'interno di punti strategici cittadini (farmacie, parrocchie, uffici comunali, ospedali) e attraverso il personale operativo all’interno degli stessi camper itineranti nei quartieri cittadini. Per segnalare eventuali situazioni relativamente all’emergenza freddo è possibile rivolgersi ai numeri 0761 348561 – 0761 348567 - 0761 348570 o alla mail segretariatosocialevt@comune.viterbo.it . Il servizio resterà attivo per l’intera stagione invernale.