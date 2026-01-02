MONTEFIASCONE – Dolore e commozione, oggi pomeriggio, ai funerali di Salvatore Colonna, il 27enne tragicamente scomparso il 31 dicembre nei pressi del lago di Bolsena. «Il cielo piange con noi per dire addio a Salvatore», ha detto don Marco Del Canuto, che ha officiato la cerimonia funebre in una basilica di San Flamiano gremita di parenti, amici e conoscenti del giovane che si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a Salvatore.







La tragedia, avvenuta l’ultimo giorno dell’anno, ha sconvolto non solo il colle falisco ma l’intera provincia di Viterbo. Il corpo del giovane è stato ritrovato in una zona isolata del lungolago, vicino a un canneto, accanto a una pistola. Poco distante, la sua auto.





Intanto, nelle ore successive alla notizia, il cordoglio ha invaso i social, i messaggi si sono moltiplicati, tutti accomunati dal ricordo di un ragazzo sorridente, gentile, sempre disponibile. Chi lo ha conosciuto sul lavoro ne ricorda la mitezza e l’educazione, chi lo incontrava ogni giorno sottolinea la sua umanità, mai ostentata ma sempre presente.

Una giornata di lacrime, silenzio e preghiera.



Salvatore Colonna lascia un vuoto difficile da colmare, ma anche l’immagine di un’anima buona, che la comunità di Montefiascone custodirà con affetto e gratitudine.

