CERVETERI – Ancora guasto il cancellone della caserma dei pompieri di via Fontana Morella. È un problema che si trascina praticamente da prima di Natale senza che si sia arrivati ad una svolta. I vigili del fuoco in servizio devono aprirlo manualmente per poter uscire dopo aver risposto alla chiamata di emergenza solo che così si perde tempo prezioso per l’intervento di soccorso. Una situazione paradossale a cui i vertici regionali e nazionali dovrebbero far fronte quanto prima, ma evidentemente le festività hanno rallentato le operazioni di sostituzione del blocco automatizzato. Il personale in servizio a Cerenova non è operativo solo a Cerveteri ma anche a Ladispoli e su tutto il litorale da Santa Marinella fino a Focene, comune di Fiumicino. E spesso e volentieri la squadra 26 A viene spedita a Bracciano e nelle altre località del lago per incendi, incidenti, fughe di gas e tanto altro ancora.

In attesa che i tecnici vengano inviati per risolvere il guasto, della vicenda si è interessata pure la classe politica locale con l’interrogazione presentata dal consigliere comunale Salvatore Orsomando che ha invocato un piano B, ovvero far aprire il cancello sul retro in via Castel Giuliano rimuovendo parte della pista ciclopedonale. Una richiesta però bocciata dalla Polizia locale di Cerveteri. È intervenuto sulla vicenda il consiglio cittadino di Cerenova-Campo di Mare. «Considerata questa emergenza del cancello in tilt – propone Alessio Catoni, il referente – attendendo appunto che venga riparato, si dovrebbero smantellare alcuni cordoli del tragitto della ciclabile e dare la possibilità agli automezzi dei vigili del fuoco di poter sfruttare un’altra uscita. La Municipale potrebbe anche invertire il senso di marcia procedendo con delle modifiche in tal senso. Riguardo alla ciclopedonale è in molti punti abbandonata, piena di erbacce e anche scolorita. È un’opera che creato tante difficoltà alla popolazione locale. Sono stati invertiti i sensi di marcia, rimossi parcheggi per le auto e alcuni incroci sono a rischio». Tornando al cancello, l’augurio comunque è che chi di competenza agisca in fretta. ©RIPRODUZIONE RISERVATA