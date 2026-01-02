BOLSENA – Si è spento all’età di 80 anni Vittorio Puri, agronomo, produttore di vini e figura storica della viticoltura nell’area del lago di Bolsena. Uomo di profonda competenza e visione, Puri ha dedicato la sua vita allo sviluppo agricolo del territorio, contribuendo in modo determinante alla valorizzazione della produzione enologica locale.

Discendente di una famiglia radicata a Bolsena fin dal Quattrocento, a partire dagli anni Settanta ha avviato la coltivazione delle vigne da cui sarebbero nati i vini di Villa Puri, divenuti negli anni un riferimento per l’Est! Est!! Est!!! di Montefiascone DOC. Un lavoro costruito su basi solide: l’esperienza agronomica e la profonda conoscenza dei terreni vulcanici e delle condizioni ambientali del comprensorio bolsenese.

La sua attività è sempre stata guidata dallo studio attento degli equilibri naturali del suolo, con un approccio orientato alla sostenibilità e all’identità territoriale. Puri ha creduto nella potenzialità del lago di Bolsena come area vocata alla viticoltura di qualità, anticipando tendenze e valorizzando il legame tra prodotto e territorio.

I funerali si terranno oggi, venerdì 2 gennaio, nella basilica di Santa Cristina a Bolsena. Con la sua scomparsa, il mondo del vino e l’intera comunità perdono una figura di riferimento, capace di coniugare innovazione e tradizione con una visione autentica e lungimirante.