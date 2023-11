CERVETERI - «Oltre tremila atleti sono pronti ad una vera e propria invasione a Cerveteri, per contendersi l’ultima tappa della Spartan Race, la più grande gara di corsa ad ostacoli del mondo. Un evento straordinario, di rilevanza nazionale che siamo felici di ospitare nella nostra città. L’appuntamento è per sabato 18 novembre: sarà una grande giornata di sport e spettacolo, ma che sarà capace di offrire anche un grande indotto economico alla città, considerato l’elevatissimo numero di presenze previste». Ad annunciarlo è il delegato ai grandi eventi sportivi, Andrea Paoni che ha lanciato un appello a tutti i commercianti, alle attività di ristorazione e a tutto il tessuto economico locale: «Mi sento di invitarli a farsi trovare pronti, più di sempre, ad accogliere questo flusso di persone davvero straordinario che per l’intera giornata riempiranno le strade della nostra città». «Con il sindaco e con l’amministrazione comunale tutta, come delegato ho portato avanti un lungo lavoro per fare in modo che la Spartan Race facesse tappa a Cerveteri – ha aggiunto Andrea Paoni – proprio perché, come già abbiamo dimostrato in altre occasioni, crediamo che i grandi eventi sportivi come questo possano rappresentare una grande occasione anche da un punto di vista economico e commerciale per la città. La dimostrazione più tangibile è dettata dal fatto che moltissime strutture ricettive di Cerveteri, sono al completo già da diversi mesi proprio per il weekend della manifestazione. Con l’occasione, oltre a ringraziare il sindaco Elena Gubetti, che sin da subito ha creduto nell’iniziativa, voglio ringraziare il consigliere comunale Federico Salamone che con grande disponibilità mi sta affiancando in questi giorni così importanti ai fini della buona riuscita dell’evento. La giornata – ha concluso – avrà come location principale quella del Parco della Legnara e precisamente saranno due tipologie di gara, la sprint e la super, rispettivamente di 5 e di 10 km. Sarà una grande festa di sport!».

©RIPRODUZIONE RISERVATA