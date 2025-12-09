NEPI – Torna alla piena operatività l’imbottigliamento dell’acqua di Nepi, dopo lo stop temporaneo causato da un furto di cavi di rame che aveva messo fuori uso, per alcuni giorni, una parte degli impianti. A darne comunicazione è il sindaco Franco Vita, che ha voluto rassicurare cittadini e lavoratori dopo che nei giorni scorsi si erano diffuse voci allarmistiche. «Con piacere comunico che l’imbottigliamento dell’acqua di Nepi si è completamente normalizzato – dichiara il primo cittadino –. I danni subiti hanno riguardato esclusivamente la linea di imbottigliamento in plastica, che ha dovuto fermarsi temporaneamente. Nessuna conseguenza, invece, per la linea del vetro, rimasta sempre attiva». Il furto dei cavi di rame ha causato un’interruzione forzata, poi superata grazie al tempestivo intervento della società. «Accogliamo con soddisfazione il ritorno alla normalità – prosegue il sindaco –. L’acqua di Nepi rappresenta una vera ricchezza per il nostro territorio, un orgoglio per il Comune e per l’azienda stessa, oltre che una realtà produttiva importante che garantisce occupazione e sviluppo. Il pieno ripristino dell’attività è un sollievo per tutte le maestranze coinvolte».

