CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale informa che è stato approvato un accordo quadro triennale per la manutenzione della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, su tutto il territorio comunale.

«L’operazione – spiegano dal Pincio -, del valore complessivo di oltre 1 milione di euro, consentirà di programmare interventi tempestivi, continui e coordinati, garantendo una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni e migliorando il decoro urbano. L’accordo quadro rappresenta uno strumento efficace per ottimizzare le risorse pubbliche, evitando ritardi e garantendo la continuità del servizio, fino all’indizione della nuova gara pubblica. Inoltre, l'iniziativa include una clausola sociale a tutela dei lavoratori già impiegati nel servizio».

Dal Pincio sottolineano che i lavori di manutenzione inizieranno nelle prossime settimane, secondo un cronoprogramma che garantirà interventi rapidi e mirati in tutte le zone cittadine.

