CIVITAVECCHIA – A partire da lunedì 13 ottobre sarà attivo il nuovo sistema di prenotazione online per accedere ai Servizi Demografici del Comune di Civitavecchia, direttamente integrato all’interno del sito istituzionale e accessibile anche tramite l’app Municipium.

La nuova piattaforma consentirà ai cittadini di prenotare con facilità e rapidità i principali servizi anagrafici, superando il precedente sistema Qmatic, che sarà dismesso. Fino al 12 ottobre saranno gestite le prenotazioni già effettuate tramite quel sistema.

Tra i servizi prenotabili rientrano il rilascio e rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE), la richiesta di certificati di stato civile, il cambio di residenza, il ritiro di atti presso l’ufficio Messi Notificatori e le prenotazioni per alcuni servizi di Assistenza Sociale.

Il servizio è accessibile dalla homepage del sito comunale, scorrendo fino alla sezione “Contatta il Comune” e cliccando su “Prenota un appuntamento”.

Questa innovazione si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione dell’Ente, con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.

Per ulteriori dettagli: www.comune.civitavecchia.rm.it/it/news/nuovo-sistema-di-prenotazione-online-per-i-servizi-demografici-a-partire-dal-13-ottobre-2025