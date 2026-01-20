MONTALTO DI CASTRO - Un momento di dialogo e progettazione condivisa tra scuola, istituzioni e mondo produttivo locale: è questo l’obiettivo dell’incontro di confronto sulla formazione nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, in programma giovedì alle 17, presso il complesso monumentale di San Sisto a Montalto di Castro.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto di istruzione superiore “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, in vista di un passaggio di grande rilievo per il territorio: dal 1° settembre 2026 l’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro entrerà ufficialmente a far parte dell’IIS Cardarelli. Un cambiamento che rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il legame tra scuola e tessuto economico locale, rendendo l’offerta formativa sempre più aderente alle reali esigenze del mercato del lavoro.

L’incontro, concordato con la sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli e con la presidente dell’associazione Tcm Turismo e Commercio di Montalto di Castro, Rita Stefanelli, è rivolto ai proprietari e gestori di strutture ricettive e attività di ristorazione di Montalto di Castro e Pescia Romana, chiamati a dare un contributo concreto alla costruzione dei percorsi formativi futuri.

Durante il confronto si parlerà di competenze professionali, figure maggiormente richieste, bisogni formativi emergenti e aspettative del settore, con l’obiettivo di preparare al meglio gli studenti alle sfide del mondo del lavoro e favorire un’occupazione qualificata e radicata nel territorio.

«Il confronto costante con chi opera quotidianamente nel settore turistico e della ristorazione è fondamentale – sottolinea la dirigente scolastica Laura Piroli – per costruire una scuola realmente capace di rispondere alle esigenze concrete delle imprese e di offrire ai giovani autentiche opportunità di crescita professionale. Attraverso l’incontro con gli operatori del settore, il nostro Istituto si propone di raccogliere elementi di studio e di riflessione utili a preparare con consapevolezza i prossimi mesi, così da affrontare il nuovo anno scolastico in modo completo ed efficace. La programmazione delle attività richiede tempo e visione: “conoscere è necessario per scegliere” non è soltanto un motto del Cardarelli, ma un vero e proprio metodo di lavoro».

Un appuntamento, dunque, che guarda al futuro dei ragazzi e allo sviluppo economico del territorio, puntando su collaborazione, ascolto e progettazione condivisa. La partecipazione degli operatori del settore sarà decisiva per dare valore e concretezza a questo nuovo percorso formativo. Lo stesso incontro si terrà prossimamente anche a Tarquinia con il coinvolgimento dell’assessore Andrea Andreani.