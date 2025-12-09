CIVITAVECCHIA – Appuntamento martedì 16 dicembre alle 21 presso il cineteatro Buonarroti con il Concerto di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio: un grande evento di solidarietà cittadina per contribuire alla realizzazione di un Natale inclusivo, un Natale per tutti.

«Vogliamo invitare nei pranzi e nelle feste natalizie tanti poveri, cittadini senzatetto, persone sole, anziani in istituto, detenuti nei due penitenziari della città, malati nelle Rsa, bambini che vivono ai margini, persone fuggite dalle guerre e dalle carestie – ha ricordato il presidente Massimo Vincenzo Magnano San Lio – si entrerà al Concerto con una offerta libera e tutto è basato sulla solidarietà a partire da quella degli artisti che si esibiranno gratuitamente e che condividono lo spirito e la finalità dell’evento». Il Concerto sarà presentato dal musicista e scrittore Mario Camilletti. Sul palco si alterneranno il Direttore d’orchestra Giovanni Cernicchiaro prima con il Coro Archè e poi con il gruppo Kinky Ensemble, Max Petronilli, Anthony Caruana, Marco Manovelli con il suo coro e lo stesso Mario Camilletti eseguirà qualche brano musicale.

«La Comunità di Sant’Egidio – ha concluso Magnano – desidera ringraziare i musicisti per la loro generosità e perché la musica ed il canto veicolano la solidarietà, l’inclusione, la partecipazione ed un Natale solidale. Un ringraziamento speciale va ai Salesiani ed in particolare a don Alessio Massimi».