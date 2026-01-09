CIVITA CASTELLANA – Presso l’ospedale di Civita Castellana sono ormai in fase di conclusione gli importanti lavori, finanziati con fondi Pnrr, che termineranno entro il mese di marzo. Gli interventi riguardano, in particolare opere di adeguamento e miglioramento sismico, oltre alla riqualificazione e al potenziamento dei reparti di Chirurgia generale e di Medicina, con un significativo miglioramento del comfort alberghiero: stanze prevalentemente a due posti letto, tutte dotate di servizi igienici.

Al termine dei lavori, l’ospedale disporrà di reparti pienamente conformi alla programmazione regionale, con un incremento di posti letto ordinari, 36 per la Medicina e 30 per la Chirurgia e Ortopedia, rafforzando così in maniera significativa la capacità di risposta ai bisogni di salute del territorio.

In questa fase conclusiva degli interventi programmati, si è resa necessaria una temporanea rimodulazione delle attività di chirurgia ordinaria, legata alla cessione di alcune aree di cantiere. Si tratta di una misura limitata nel tempo, indispensabile per raggiungere l’obiettivo di un ospedale più sicuro, moderno e funzionale.

Nel dettaglio: i posti letto del reparto di Medicina restano invariati rispetto alla situazione attuale, anche per garantire la presa in carico dei pazienti in questa fase di aumento della domanda assistenziale. Per quanto riguarda invece l’attività chirurgica, restano attive all’ospedale Andosilla la chirurgia ambulatoriale, la day surgery e la chirurgia di urgenza. Quest’ultima con posti dedicati. La chirurgia e l’ortopedia ordinaria programmata, fino a conclusione dei lavori, verrà invece temporaneamente trasferita presso l’ospedale Santa Rosa, dove sono garantite le stesse sedute operatorie precedentemente previste a Civita Castellana, senza riduzione dell’offerta per i cittadini.

“L’ospedale di Civita Castellana – commenta il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi - è al centro di un importante percorso di potenziamento e di modernizzazione. In questo quadro si inseriscono anche i recenti investimenti che hanno interessato, tra l’altro, la Diagnostica per immagini, già oggetto di un importante processo di rinnovamento, strutturale e tecnologico. I lavori finanziati con fondi Pnrr, ormai in fase di conclusione, consentiranno di consegnare al territorio una struttura più sicura dal punto di vista strutturale, più confortevole per i pazienti e più adeguata ai bisogni assistenziali attuali e futuri. La temporanea rimodulazione di alcune attività è parte di questo percorso di crescita e permette di raggiungere un obiettivo strategico di salute pubblica: reparti rinnovati, potenziati e pienamente conformi alla programmazione regionale, anche sotto l’aspetto numerico. Continuiamo a investire sull’ospedale di Civita Castellana come presidio fondamentale per il comprensorio e per l’intera rete ospedaliera aziendale”.