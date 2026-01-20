Non ci sono sostanziali novità da riportarvi, saremo ancora interessati dalla parte sud-orientale di una saccatura di origine artica che dal Nord Atlantico si è estesa verso Sud fino a raggiungere l'entroterra del Nord Africa. Situazione che ha portato alla formazione di un'ampia e profonda area depressionaria, che per le ore centrali della giornata è prevista collocarsi con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1000hPa, tra la Tunisia e la Sicilia. Figura barica che stazionerà più o meno in loco nei prossimi giorni in quanto letteralmente bloccata, in una sua possibile evoluzione verso levante, da un'ampia area di alta pressione che dall'Egitto si estende verso Nord, attraversando i Paesi dell'Europa orientale e centrale, fino a raggiungere la penisola Scandinava. Situazione che porterà ad avere condizioni di cielo poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, sulle restanti aree del Paese il cielo si presenterà inizialmente da nuvoloso a molto nuvoloso. A detta nuvolosità potranno essere associate al Centro delle locali precipitazioni, al Sud i fenomeni precipitativi sono previsti manifestarsi da isolati a sparsi, eccezion fatta per la Calabria e per le due Isole maggiori, dove inizialmente potranno aversi delle precipitazioni diffuse e persistenti, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, portando a far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Da metà giornata circa assisteremo ad un graduale e limitato miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Sardegna, che porterà ad una progressiva attenuazione dei fenomeni precipitativi e ad una avanzate e parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. Miglioramento che nel corso della seconda parte della giornata, si estenderà anche alle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e alla Sicilia. Sulle regioni del versante adriatico e su quelle meridionali sarà ancora presente una estesa e sostanzialmente compatta copertura nuvolosa, andranno però gradualmente attenuandosi i fenomeni precipitativi, in particolare sulla Calabria. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici generalmente in media. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle zone alpine e prealpine, in media sulle restanti aree del Nord, sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e sulle due Isole maggiori, da leggermente inferiori ad inferiori sulle regioni meridionali.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, nel corso della mattinata seguirà un limitato miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una progressiva e parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. Nel corso della stessa, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, potrebbero manifestarsi delle locali e deboli precipitazioni.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da debole a localmente moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.