Saremo interessati da un'area di alta pressione di origine sub-tropicale, che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e soleggiato sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia. Gli elevati valori di umidità relativa relativa presenti nei bassi strati, favoriranno la formazione di una irregolare copertura nuvolosa costituita da nubi basse, prevista interessare la Sardegna, la Liguria, le zone litoranee e l'immediato entroterra della Toscana e in maniera più affievolita le zone costiere della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine e prealpine, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o lievemente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: sarà assente o si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole.

Lo Stato del mare: è previsto essere calmo o quasi calmo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo e al primo mattino sulle zone pianeggiante e lungo i litorali.