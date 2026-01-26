Un'ampia saccatura di origine artica si estende seguendo un asse orientato da Nord-Ovest verso Sud-Est, dal Nord Atlantico fino a raggiungere la penisola Iberica. Una profonda area depressionaria è prevista collocarsi, con due valori minimi di pressione atmosferica al suolo entrambi di circa 960hPa, rispettivamente sul Nord Atlantico e sulle isole Britanniche. Sul bacino occidentale del Mediterraneo e sulla nostra Penisola transiterà rapidamente una cresta d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di alta pressione. La descritta configurazione barica, nella sua interezza, porterà ad avere un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche che inizialmente interesserà le regioni settentrionali, la Sardegna e le regioni centrali, al Sud e sulla Sicilia avremo iniziali condizioni di tempo instabile. Nel corso della mattinata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche anche su queste ultime aree geografiche. Contemporaneamente, ad iniziare dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna, assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso per il prosieguo della giornata e fine al termine della stessa. A detta nuvolosità, dal primo pomeriggio, potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. Nel corso della seconda parte della giornata, il descritto peggioramento delle condizioni meteorologiche, progressivamente si estenderà alle regioni centrali e in serata avrà raggiunto anche il Sud e la Sicilia. I fenomeni precipitativi sono previsti interessare, con le stesse modalità già indicate, le regioni dell'alto e medio versante tirrenico e relative zone interne e la Campania, sulle regioni del medio versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia, potrebbero aversi delle locali e deboli precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici da leggermente inferiori a inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni settentrionali e sulle due Isole maggiori, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso, da metà giornata circa assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso fino al termine della giornata. In serata, a detta nuvolosità, potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Est-NordEst e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Nel corso della seconda parte della giornata si disporrà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e tenderà gradualmente a rinforzare fino a divenire di intensità da moderata a forte.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso, da metà giornata circa assisteremo ad un progressivo aumento del moto ondoso fino ad avere condizioni di mare molto mosso.

Le Temperature: sono previste in diminuzione nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media o leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, in serata potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.