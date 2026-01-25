Un'ampia saccatura di origine artica si estende seguendo un asse orientato da Nord-Ovest verso Sud-Est, dal Nord Atlantico fino a raggiungere il Nord Africa e i bacini occidentale e centrale del Mediterraneo. Una profonda area depressionaria è prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 995hPa, sull’Europa centrale, un secondo minimo di pressione atmosferica al suolo, del valore di circa 998hPa è previsto formarsi sulla nostra Penisola. La descritta configurazione porterà ad avere iniziali e generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Da metà giornata circa seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, che nel corso del prosieguo della giornata, progressivamente si estenderà alle restanti aree del Nord, alla Sardegna ed alle regioni dell'alto e medio versante tirrenico. Per quanto le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni nord-occidentali, sulla Calabria e sulle due Isole maggiori, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici inferiori sulla Sardegna, in media o leggermente inferiori sulla Sicilia e in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 26 GENNAIO 2026, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, soprattutto nella prima parte della giornata. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni precipitativi tenderanno gradualmente ad attenuarsi nel corso della seconda parte della giornata.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Ovest-SudOvest e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata. Nel corso della mattinata si disporrà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali. In serata si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole con possibili locali.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere mosso o localmente molto mosso, il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi nel corso della giornata.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo ed al primo mattino sulle zone collinari.