Saremo ancora interessati dalla parte più meridionale di una saccatura di origine artica, che dal nord Europa si è estesa verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che porterà alla formazione di una area di bassa pressione, che presentando diversi valori minimi di pressione atmosferica al suolo, abbraccerà tutta la nostra Penisola. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Particolarmente colpite da avverse condizioni meteorologiche, si prevede possano essere le regioni meridionali, dove le precipitazioni potrebbero essere da sparse a diffuse, potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, di conseguente potrebbero far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori al Nord, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna avremo dati termici in media, sulla Sicilia avremo dati termici inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, inferiori sulla Sardegna.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Da metà giornata circa assisteremo ad un contenuto miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una progressiva e parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed isolate precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti orientali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo sotto costa e da poco mosso a localmente mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo ed al primo mattino.