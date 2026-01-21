Saremo ancora interessati dalla parte sud-orientale di una saccatura di origine artica che dal Nord Atlantico si è estesa verso Sud, disposta secondo un asse orientato da Nord-Ovest verso Sud-Est, fino a raggiungere l'entroterra del Nord Africa. Situazione che porterà ad avere iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso al Nord, sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e sulle due Isole maggiori, sulle regioni del versante adriatico e al Sud il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse. Nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa sulle due Isole maggiori, tale che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse sulla Sardegna e sul settore meridionale della Sicilia. Sulle restanti aree del Paese avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata, delle precipitazioni da isolate a sparse potranno manifestarsi sulle regioni del medio e basso versante adriatico e al Sud. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulla Toscana, sulla Calabria e sulle due Isole maggiori, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media. Nei valori massimi avremo dati termici in generalmente leggermente superiori sulle zone alpine e prealpine, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici generalmente in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso, nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un graduale e contenuto aumento della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso fino al termine della giornata, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: sono previste in diminuzione nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.