L'area di bassa pressione che da più giorni ci sta interessando si muoverà progressivamente verso levante. Al suo seguito la pressione atmosferica tenderà gradualmente ad aumentare, grazie all'arrivo da ponente di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che lascerà comunque spazio a delle infiltrazioni di aria fresca ed instabile. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche interesseranno tutte le nostre regioni, nel corso della giornata avremo delle schiarite che si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. Detta nuvolosità, sulle regioni meridionali e la Sicilia, potrebbe dar luogo a locali ed occasionali precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine, prealpine, sulla Sardegna e su quelle dell'alto e medio versante tirrenico, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle zone alpine, prealpine e su quelle dell'alto e medio versante tirrenico, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 7 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori sia nei valori minimi che nei nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo e al primo mattino sulle zone pianeggiante e lungo i litorali.