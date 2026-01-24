Un'ampia saccatura di origine artica si estende seguendo un asse orientato da Nord-Ovest verso Sud-Est, dal Nord Atlantico fino a raggiungere il Nord Africa e i bacini occidentale e centrale del Mediterraneo. una profonda area depressionaria è prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 995hPa tra le isole Britanniche e la Francia, un secondo minimo di pressione atmosferica al suolo, del valore di circa 995hPa è previsto formarsi e transitare nel corso della giornata dal Mare di Corsica verso le nostre centrali. La descritta configurazione porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulla Sardegna e da leggermente superiori a superiori sulle restanti aree del Paese. Nei valori massimi avremo dati termici inferiori sulla Sardegna e generalmente in media sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 25 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso della mattinata seguirà un graduale e limitato miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. A detta nuvolosità comunque potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità da debole a localmente moderata. Nel corso della mattinata ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Sud-SudOvest e sarà di intensità forte, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forza 7-8. In serata ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Ovest (Ponente) e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere da mosso a molto mosso, il moto ondoso tenderà ad aumentare nel corso della giornata fino ad avere condizioni di mare agitato, con mareggiate lungo le coste esposte al vento.

Le Temperature: sono previste in generale e lieve diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.