CIVITAVECCHIA – La decarbonizzazione è essenziale per costruire un futuro sostenibile a livello sociale, economico e ambientale e passa anche dalla capacità, da parte delle imprese, di creare una cultura orientata a queste finalità. Se ne è parlato ieri a Civitavecchia in occasione dell'incontro "Decarbonizzazione: strategie e strumenti per un futuro Net Zero", promosso da Intesa Sanpaolo Innovation Center e ospitato presso la sede di Cam Power in via Gian Mauro De Angelis d'Ossat.

L’evento ha offerto una guida pratica per le aziende che vogliono intraprendere un nuovo percorso con l'obiettivo di creare una cultura aziendale orientata al coinvolgimento del team e degli stakeholder nella visione Net Zero. Nel corso dell'appuntamento sono state condivise metodologie e risorse per misurare l'impatto ambientale dell'impresa, identificare le principali fonti di emissioni e creare un piano d'azione concreto per l'introduzione di pratiche sostenibili.

In apertura i saluti di Fabio Pagliari, presidente di Unindustria Civitavecchia e direttore generale di Cam Power. A seguire gli interventi di Mario Careddu Panu, direttore area Lazio di Intesa e Roberto Canesi, direttore filiale imprese Intesa di Civitavecchia. Sul tema della decarbonizzazione interventi di Nicola Piccolo e Beatrice Boccia, rispettivamente Evolution Guide & Climate Champion ed Evolution Guide di Nativa. In conclusione, Sara Valentina Antonini, responsabile di ESG Investment & Carbon Credit Initiative di Intesa Sanpaolo. Ha portato i propri saluti anche Francesca Guerrucci, delegata Unindustria Credito e Finanza.

Il gruppo bancario italiano ha scelto di perseguire l’obiettivo Net Zero per la sostenibilità ambientale entro il 2050 per le proprie emissioni, i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l'attività assicurativa. Nel piano d'impresa 2022-2025 l'impegno è stato confermato attraverso la pubblicazione dell’obiettivo di carbon neutrality per le emissioni proprie già nel 2030.