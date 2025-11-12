CIVITAVECCHIA – ALLUMIERE – Agilo, Associazione Nazionale Guide ed Accompagnatori turistici, sostiene e partecipa con orgoglio al Premio di Archeologia “Odoardo Toti”, un prestigioso riconoscimento istituito in memoria di una figura che è stata faro di cultura e dedizione al patrimonio locale, il dottor Odoardo Toti. L'iniziativa, promossa dall’associazione “Odoardo Toti” in collaborazione con il Comune di Allumiere e il museo civico da lui fondato, non è solo un omaggio al passato, ma un ponte tangibile verso il futuro della ricerca e della valorizzazione territoriale.

«Per l'Associazione Agilo e per le Guide Turistiche di Civitavecchia e del comprensorio – ha ricordato la presidente Paola Di Giovanni - la figura del dottor Toti riveste un'importanza che va oltre il pur fondamentale contributo scientifico. Molte delle nostre guide ricordano con gratitudine il suo apporto formativo. Il dottor Toti infatti è stato una risorsa preziosa, anche per i professionisti del turismo trasmettendo la sua profonda conoscenza della storia e dell'archeologia dell'intero comprensorio. Le sue lezioni e le sue ricerche sono state fondamentali nella preparazione professionale delle Guide Turistiche. Il suo rigore scientifico e la sua passione hanno insegnato non solo cosa raccontare, ma come valorizzare al meglio ogni singolo reperto e ogni angolo del nostro territorio. Il dottor Toti resta tutt'oggi un modello esemplare di preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale». L’associazione sottolinea quindi come oggi il premio Toti si leghi, in piena coerenza con la sua missione di vita, alla ricerca archeologica e scientifica. «Saremo presenti alla cerimonia che premierà un giovane studioso autore di una tesi di laurea in geoarcheologia industriale – ha concluso Di Giovanni – dedicata proprio allo straordinario territorio di Allumiere e ai suoi siti minerari. La nostra partecipazione è la riprova di quanto crediamo nel valore della memoria come strumento di crescita culturale e civile».

L’appuntamento è per sabato 15 novembre alle ore 17.30 al Museo Civico di Allumiere in piazza della Repubblica 29.