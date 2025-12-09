SORIANO NEL CIMINO ha vissuto un primo weekend di dicembre all’insegna della meraviglia, della partecipazione e della vera atmosfera natalizia. Il debutto di “Natale al Castello” ha registrato una grande affluenza di pubblico, trasformando il borgo medievale e il suggestivo Castello Orsini in un cuore pulsante di luci, voci, sorrisi e magia.

Fin dalle prime ore del mattino, il centro storico si è riempito di famiglie, bambini e visitatori provenienti dalla Tuscia, da Roma e dall’Umbria, attirati da un programma ricco di appuntamenti pensati per tutte le età. Un successo che ha superato le aspettative degli organizzatori e che ha confermato Soriano nel Cimino come una delle destinazioni natalizie più vivaci del territorio. Protagonisti assoluti i più piccoli, coinvolti nelle tante attività dedicate: animazione, laboratori creativi, trucca-bimbi, letture animate e la tombola di Natale per bambini. Il castello ha preso vita grazie ai giochi, alle risate e alle atmosfere create dagli animatori, regalando alle famiglie un’esperienza immersiva, sicura e coinvolgente.

A rendere ancora più suggestiva l’esperienza, i mercatini artigianali di Natale, vere e proprie botteghe a cielo aperto, che hanno animato le vie del borgo con creazioni originali, oggettistica natalizia, lavorazioni fatte a mano e idee regalo uniche. Accanto agli stand artigianali, l’area food ha proposto una vasta offerta di specialità locali: dolci tradizionali, prodotti tipici e le immancabili caldarroste, simbolo di Soriano nel Cimino, che con il loro profumo hanno invaso piazze e vicoli del centro storico.

Vedere il Castello pieno di bambini e famiglie è l’immagine più bella che potessimo desiderare questo entusiasmo conferma che stiamo costruendo qualcosa di importante per il territorio, capace di unire tradizione, comunità e accoglienza L’evento, organizzato dalla pro loco di Soriano nel Cimino in collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino e il sostegno delle associazioni locali, proseguirà tutti i weekend fino al 6 gennaio 2026, con un calendario ricco di appuntamenti, spettacoli, iniziative per bambini e momenti di intrattenimento. Il Castello Orsini, già simbolo storico del borgo, diventa così il cuore pulsante del Natale nella Tuscia: un luogo dove storia e fantasia si incontrano, e dove ogni fine settimana si rinnova un’esperienza capace di emozionare grandi e piccoli.

