CIVITAVECCHIA – È stata prorogata fino al 30 aprile 2026 la chiusura al pubblico del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia. I lavori di riallestimento e di miglioramento dell’accessibilità della struttura, infatti, proseguono con grande impegno e la proroga della chiusura si è resa necessaria per consentirne il completamento nel migliore dei modi. «Siamo consapevoli del disagio - assicurano dalla direzione del Manc - ma questo percorso ci permetterà di restituire alla città e ai visitatori uno spazio culturale rinnovato e pienamente fruibile».

