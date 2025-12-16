CERVETERI - Le note raffinate ed eleganti del “Mezzo Forte Clarinet Quartet” illuminano il Natale al Borgo del Sasso. Venerdì 19 Dicembre alle 18 nella chiesa di Santa Croce al Sasso ad esibirsi saranno Giovanni Apuzzo, Luca Biferari, Francesco Notaristefano e Flavio De Maio, con un repertorio che spazierà dalle arie d'opera alle colonne sonore del grande cinema italiano e mondiale, fino ai brani maggiormente legati alla tradizione natalizia. L'ingresso al concerto è libero e gratuito. «Questo meraviglioso quartetto di clarinetti, all'interno della storica e suggestiva chiesa di Santa Croce al Sasso, ci regalerà una serata di emozioni in musica - ha detto il sindaco Elena Gubetti - Un appuntamento da non perdere per trascorrere un pomeriggio in musica tra i brani maggiormente legati alla tradizione natalizia e alle colonne sonore del cinema mondiale più apprezzate. Sarà occasione per stare insieme e per scambiarci gli auguri di Natale. Un caloroso in bocca al lupo ai musicisti e un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori». Tra i brani in scaletta, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Le nozze di Figaro”, “Adeste Fidelis”, “Silent Night” e un travolgente medley natalizio.

