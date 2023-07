CIVITAVECCHIA – Una nuova avventura in terra laziale attende la Compagnia teatrale RDL che torna a Santa Marinella venerdi 14 luglio alle ore 21.30 Parco Saffi (ingresso gratuito) e a Civitavecchia sabato 15 luglio alle 21 Arena del Pincio (ingresso gratuito) con Notte Gitana spettacolo musicale spagnolo, scritto e diretto da Carlo Tedeschi. Gli eventi si svolgono con il patrocinio delle rispettive Amministrazioni comunali.

Dopo il consenso ottenuto nel Lazio con il muiscal "Chiara di Dio", "Show di Natale" e "Lo spettacolo di Cabaret" nei mesi scorsi , la Compagnia RDL presenta lo spettacolo dell'estate 2023 che tanto successo ha raccolto sin dalle sue prime rappresentazioni nel giugno scorso al Teatro Leo Amici di Rimini dove guest star è stata Gessica Notaro, artista attiva testimonial contro ogni violenza di genere, che poi durante l’estate sarà presente anche nelle repliche del mese di agosto programmate nel teatro riminese.

Ed allora ecco il puro fuego latino con Notte Gitana con oltre 40 artisti in scena, con cantanti, performer, musicisti e uno spumeggiante corpo di ballo. Particolare attenzione alle musiche che spaziano dalla tradizione spagnola a quella europea e italiana, cucendo uno spettacolo effervescente. Tra i brani anche "Jamaica Remix" di Emanuele Tedeschi, giovane musicista che ha raccolto consensi anche con il suo ultimo lavoro,la colonna sonora dell'original musical "Mohican".

Notte Gitana fu rappresentato per la prima volta il 10 agosto 1997 a Riccione in piazzale Roma davanti a 7.000 persone ottenendo un successo senza precedenti che tuttora prosegue, ad ogni spettacolo.

La trama La giovane protagonista, una ragazza di oggi, curiosando in una vecchia soffitta, trova in un baule un classico costume sevillano mentre alla radio va in onda una tipica canzone dedicata alla Spagna. Si addormenta e sogna di trovarsi in compagnia di gitani e di venire accolta dal calore di quella gente che, con i ritmi incalzanti delle loro chitarre, cantano e danzano per lei, coinvolgendola in una splendida “Sevillana”. Tutto si anima e si illumina. La ragazza, trasportata dalla danza, dalla musica e dall’atmosfera, vive il folklore e la passione gitana. A lei e al ragazzo che la ama, misteriosamente entrato nello stesso sogno, alcune figure determinanti insegneranno tutto sull’amore: la passione, la dolcezza, ma anche la possibilità dell’amore malato di gelosia e di violenza. I due ne usciranno più maturi, pronti ad indossare il costume spagnolo simbolo per lui di un amore più consapevole e per lei di una riscoperta femminilità.

"Notte Gitana è davvero un omaggio alla musica e alla sua festosità e un tributo alla donna, alla vita e alla voglia di vivere - spiega il regista Carlo Tedeschi -. Una vita spesa nell’amore e nella bellezza dove l’altro, in virtù di questi valori, diviene sacro e inviolabile, cosicché la pratica della pace e della fratellanza rendono la vita stessa ricca".

Anche "Notte Gitana” rientra negli eventi e iniziative artistiche, culturali e sociali promosse dalla Fondazione Leo Amici e dall'Associazione Dare a favore dei giovani. La Fondazione Leo Amici e l’Associazione Dare, che nel corso degli anni hanno messo a disposizione numerose borse di studio, corsi e stage gratuiti, continua a promuovere esperienze teatrali per i giovani provenienti da tutta Italia in collaborazione con la Compagnia RDL. La stessa compagnia che, insieme ai due enti, durante il periodo estivo offrirà, a ragazzi provenienti da diverse città italiane al Piccolo paese fuori dal mondo, ovvero il Lago di Monte Colombo, stages artistici gratuiti che prevedono un duplice percorso sia artistico che di condivisione e amicizia per il rispetto dei valori della civile convivenza. Gli appuntamenti fanno parte del calendario delle celebrazioni indette dalla Fondazione Leo Amici in occasione del centenario della nascita di Leo Amici, avvenuta ad Allumiere il 7 ottobre 1923.

