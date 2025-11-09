Il buongiorno ai lettori lo porge Paola Cardenas che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri da Luca, dal piccolo Vittorio, dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna nuota fra le acque quiete del Granchio e…

L’Ariete pulisce la casa e annaffia la radice interiore. Riscopre il paese e lo Stato e ascolta la famiglia natale.

Il Toro comprende nozioni di cultura e di alte materie. Sapiente e comunicativo incontra due tipi e scrive a qualcuno.

I Gemelli vincono nell’assorbire materia: sia ori e sia emozioni. Sicuri attraversano il bosco e mostrano un fisico eretto.

Il Granchio aziona il motore e riparte alla conquista del tempo. Protagonismo e sensazione annaffiano le ore e gli istanti.

Il Leone si sposta di lato e lascia che il fiume trascorra. Osserva le azioni del mese e dona se stesso in missione.

La Vergine esce di casa e raggiunge amici e associati. Con tutti espone l’idea e coordina il far generale.

La Bilancia realizza l’affare e si sforza per raggiungere il cielo. Appare convinta e severa e prende quel che gli serviva.

Lo Scorpione brinda alla vita e scopre lidi stranieri. Allarga la sua conoscenza e viaggia coi raggi di Luna.

Il Sagittario prende le bucce e le lascia cader nel cestino. Si alza e cambia la mossa e qualcuno gli fa un regalino.

Il Capricorno sperimenta un incontra che sollecita il cuore e il contratto. Nell’altro manifestiamo noi stessi e il mondo si proietta da noi.

L’Acquario si nutre di impegni e programma lavoro e agenda. Si mette al servizio degli altri per vincere insieme in azienda.

I Pesci hanno il cielo felice che esorta conquiste e passioni. Gli artisti facciano festa e i genitori sorridono ai figli.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/