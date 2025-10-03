Piazzamenti a non finire per i portacolori della Mtb Santa Marinella, impegnati su più fronti tra gare su strada, gravel e mountain bike con i migliori atleti del momento che continuano a distinguersi su tutti i terreni.

Alla Granfondo La Medievale con doppia valenza Campionato Italiano Mediofondo e alla cronoscalata, disputata a San Polo dei Cavalieri, Pierluigi Stefanini ha conquistato un ottimo terzo posto nella categoria master 7. Nella medesima competizione, Mauro Gori si è classificato decimo di categoria tra i master 7 ma solo nella prova della mediofondo.

A Lignano Sabbiadoro, si è corsa la Roste Gravel Race, dove Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre hanno ottenuto risultati eccellenti: entrambi nella top-5 assoluta, con Mariuzzo secondo tra i Master 7 e Feltre primo nella categoria Master 8, a conferma della loro grande forma prima di iniziare il ciclocross.

In Abruzzo, invece, si è disputata la Granfondo I Sentieri dei Lupi a Collarmele di mountain bike. Su questo impegnativo tracciato, Daniele Bagnoli ha chiuso al 17° posto tra i master 6.