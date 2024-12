QUI CAGLIARI-MILAN. Il Diavolo frena e manca la possibilità di avviare la rincorsa per avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Nel giorno del debutto da titolare del sedicenne Francesco Camarda (il secondo più giovane della storia rossonera dopo Donnarumma), spunta il Leao più brillante della stagione ma non basta ad un Milan distratto e facilmente perforabile per superare il Cagliari, capace di recuperare, dopo il momentaneo vantaggio, per due volte i rossoneri, e trovare il pareggio nel finale. Alla doppietta del portoghese ha risposto quella del difensore Gabriele Zappa, classe 1999, che ha trovato la sua notte da eroe suggellata da un gol da fuoriclasse a due minuti dal 90’. Alla squadra di Fonseca servivano troppo i tre punti per rientrare in corsa e avviare una possibile rincorsa, ma i timori del tecnico che la mission potesse fallire dopo la grande prestazione offerta al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions erano più che fondati. È stato un Diavolo a corrente alternata, poco aggressivo, capace di far pesare solo a tratti la qualità delle giocate dei suoi fuoriclasse ma che ha mostrato lacune evidenti di concentrazione, che alla fine hanno permesso ad un Cagliari guerriero e combattivo di restare sempre agganciato al match e trovare il gol del 3-3 che vale un punto quantomai prezioso. Al gol in avvio di Zortea, ha risposto Leao che ha prima sfruttato un “scucchiaiata” di Rejnders e poi ha firmato la sua doppietta al 40’, un minuto dopo un grande salvataggio sulla linea di Maignan. Il Cagliari, capace di non farsi prendere dallo sconforto per le due reti annullate per fuorigioco nel primo tempo, ha raccolto tutte le sue forze pareggiando con Zappa e dopo la rete di Abraham al 69’, a segno dopo essere appena subentrato a Camarda, ha meritato il pari con un eurogol uscito ancora una volta dai piedi di Zappa, che si era visto annullare nel primo tempo uno dei due gol per fuorigioco. Al Diavolo resta un punto e la buona prova offerta dal suo gioiellino. In campo da titolare, a 16 anni e 244 giorni, per circa un’ora, Camarda ha giocato con la personalità che gli viene riconosciuta nonostante l’età: ha lavorato molto per la squadra, cercato di trovare spazio facendosi pericoloso nel secondo tempo con un colpo di testa non forte al 56’ e rendendosi protagonista di un intervento risolutore nella propria area quando il Cagliari stava iniziando il suo forcing offensivo per recuperare. È stato dunque ispiratore per la serata di Leao, offuscata però dalla prova offerta da un Cagliari indomabile, che può tenersi stretto una altro giovane come Zappa, proveniente dalle giovanili dell’Inter, che si è disegnato la sua serata perfetta.

QUI JUVENTUS-TORINO. Il primo derby della Mole di Motta e Vanoli sorride al tecnico della Juve, che piega i rivali con un gol per tempo, firmati da Weah e Yildiz, e almeno per una notte si ritrova secondo in classifica. Un successo di forza e mai in discussione quello dei bianconeri, che permette alla Vecchia Signora di accomodarsi con serenità in poltrona davanti alla tv per vedere da spettatrice interessata il big match tra Inter e Napoli, con la consapevolezza di essere pienamente in corsa sul treno scudetto. È crisi nera invece per il Torino, alla sesta sconfitta nelle ultime sette uscite. La resa nella stracittadina di certo è quello che fa più male, alla piazza e a tutto l’ambiente, e rappresenta il punto più basso del nuovo corso Vanoli, che dopo la partenza sprint di inizio stagione non sta riuscendo a invertire la spirale negativa di risultati. Il primo (e unico) tiro in porta dei granata, arrivato al 44’ della ripresa con Sanabria in precario equilibrio, testimonia l’andamento del derby, che la Juve ha dominato sbloccando il risultato al 18’ con Weah - al terzo gol nelle ultime quattro uscite - e chiudendo ogni discorso nel finale con un colpo di testa di Yildiz su cross di Conceiçao, sempre più fondamentale nelle trame di gioco anche subentrando dalla panchina. Vanoli schiera un guardingo 3-5-1-1 con Vlasic a supporto di Sanabria, visto che Adams non ha recuperato e non è neanche in panchina, atteggiamento prudente che favorisce la partenza forte dei ragazzi di Motta, che approcciano nel migliore dei modi il derby. Prendendo subito il controllo delle operazioni e sbloccando il risultato alla prima vera opportunità. Cambiaso al 18’ con una splendida azione personale taglia in due la difesa granata, troppo leggera nell’occasione. Il suo diagonale viene respinto con i piedi da Milinkovic-Savic, ma la sfera carambola nei pressi di Weah che da due passi a porta vuota non può sbagliare. Il Toro accusa il colpo, sbanda e rischia di prendere un’imbarcata, perchè dopo lo svantaggio non si vede una reazione né caratteriale né tecnico-tattica. La Vecchia Signora però non affonda come dovrebbe, tenendo il derby aperto: Vlahovic è impreciso ed ingabbiato a dovere, Koopmeiners ci prova in un paio di situazioni ma non trova mai il pertugio giusto. Nella ripresa Vanoli cambia uno spento Ilic, alle prese con un guaio muscolare, per Gineitis e il Toro ritrova almeno un pizzico di ardore e di iniziativa, costringendo per la prima volta l’avversario a difendersi. Perin non si sporca i guantoni, ma la contesa diventa più equilibrata, anche ruvida, rispetto a una prima frazione quasi a senso unico. Weah trova il raddoppio al 27’ con un diagonale preciso ma l’arbitro annulla per un precedente tocco con il braccio. Per provare a ribaltare il tavolo Vanoli inserisce Njie e Karamoh, Motta risponde con una mossa già usata nelle ultime partite: l’uscita dal campo di Vlahovic per Conceiçao, per una Juve senza un vero centravanti di ruolo. La spallata al derby la dà proprio il talentino portoghese, che dà la scossa al match prima sfiorando l’eurogol con uno splendido mancino a giro fuori di un soffio, poi servendo a Yildiz un cioccolatino per il 2-0 del turco, che di testa in tuffo chiude la contesa e fa volare in alto la Juve.

